RECIBÍ EL NEWSLETTER
conflicto puerto

Este lunes vuelven a reunirse el sindicato Terminal Cuenca del Plata y la empresa, en Ministerio de Trabajo

Se sumó ahora la voz de las zonas francas, que aseguran que garantizar la operativa portuaria implica proteger el empleo, las exportaciones y la imagen internacional del país.

puerto

El conflicto en el puerto de Montevideo sigue sin solución. En las últimas semanas el sindicato realizó una serie de paros por el vencimiento del convenio colectivo y la negociación de uno nuevo. Los trabajadores reclaman que se les aseguren 25 jornales mensuales mínimos por trabajador -hoy la cifra está en 13- o dos partidas mensuales para cada uno mientras dure la negociación.

La apuesta del gobierno es que las partes se sienten a negociar, algo que el Ministerio de trabajo y seguridad social intenta desde hace semanas y que tendrá un nuevo capítulo este lunes, cuando habrá una nueva reunión en dicho ministerio.

Hasta entonces, el compromiso es que no habrá medidas sindicales. Por el momento, el gobierno descartó decretar la esencialidad.

continua el conflicto en terminal cuenca del plata: la medida de paro se extiende hasta la hora 07.00 de este lunes
Seguí leyendo

Continúa el conflicto en Terminal Cuenca del Plata: la medida de paro se extiende hasta la hora 07.00 de este lunes

A la preocupación empresarial se sumó ahora la voz de las zonas francas, que aseguran que garantizar la operativa portuaria implica proteger el empleo, la inversión, las exportaciones y la imagen internacional del país. Desde el sector calificaron al puerto como infraestructura clave para el comercio exterior.

Temas de la nota

Lo más visto

Dormitorio
HAY DOS DETENIDOS

Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda
INVESTIGAN

Mides trabaja en residencial clandestino: alimentación, limpieza y reubicación de personas mayores
INVESTIGAN

Mataron a un hombre de 37 años a puñaladas en Piedras Blancas
Quíntuple homicidio

"Yo lo advertí", dijo Karina Suárez, integrante de la familia asesinada este viernes en El Monarca
OPERATIVO PREFECTURA

Incautaron droga en una embarcación en Costa azul; navegaban sin matrícula y con exceso de tripulantes

Te puede interesar

Investigan homicidio: discusión entre dos hombres terminó con uno muerto, en establecimiento rural
RUTA 1 KM 72-SAN JOSÉ

Investigan homicidio: discusión entre dos hombres terminó con uno muerto, en establecimiento rural
Personas encerradas, hacinadas y abandonadas en residencial clandestino; usaban otro local como fachada para familiares
adultos mayores

Personas encerradas, hacinadas y abandonadas en residencial clandestino; usaban otro local como fachada para familiares
Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros

Dejá tu comentario