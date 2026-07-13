Calificadora advierte: medidas fiscales no son suficientes para estabilizar deuda

La calificadora de deuda Moody’s -que mantiene la deuda uruguaya dos escalones en el Grado Inversor- advirtió que la proyección fiscal planteada en la Rendición de Cuentas “resulta insuficiente para estabilizar la deuda pública bruta” y estima que “esta superará el 65 % del PIB para 2030, 5 puntos por encima de lo registrado en 2025”.

Moody’s agrega que “la rigidez de la estructura del gasto —que incluye salarios indexados, transferencias sociales y pensiones, partidas que en conjunto representan el 86 % del gasto primario— deja un margen de ajuste limitado ante posibles perturbaciones, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda”.

Según el análisis de la calificadora, los ingresos del gobierno bajarán este año medio punto porcentual respecto a lo estimado en el Presupuesto (de 27,9 a 27,4%) y plantea que hay mayores riesgos de desvíos fiscales para el año próximo, porque más de la mitad del aumento proyectado en la recaudación se sustenta en ganancias de eficiencia recaudatoria, que históricamente se materializan con lentitud. La otra parte - señala Moody’s- se basa en medidas de “localización de impuestos”, como el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) y la tributación de dividendos de no residentes, cuyo rendimiento y plazos dependen de la coordinación fiscal internacional.

Para la calificadora “el enfoque en medidas administrativas ayuda a preservar la competitividad, pero aumenta la incertidumbre en torno a la recaudación efectiva lograble, supeditando la consolidación a mediano plazo a una sostenida disciplina de gasto”.

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