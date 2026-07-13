Puerto de Montevideo: sindicato de TPC levanta el paro y trabajadores retoman tareas habituales

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TPC) anunció que levanta el paro en el puerto de Montevideo, luego de llegar a un principio de acuerdo en la tarde de este lunes. Fue durante una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja.

Durante la reunión, el Ministerio de Trabajo presentó una propuesta que fue discutida por los trabajadores en asamblea y aceptada. Así, la actividad en el puerto —en la zona de TCP— se retomará a las 16:00.

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En tanto, la negociación sigue con instancias casi a diario, señaló Reinaldo. La empresa y el sindicato firmaron una cláusula de no innovar ni realizar medidas de urgencia, al menos, hasta el 22 de julio.

"Lo importante es que ahora hay acuerdo, hay que sentarse a trabajar y poner mucho pienso", agregó el dirigente.

La empresa informó la normalización de la actividad. "Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) informa a sus clientes, usuarios y a la comunidad portuaria que el Sindicato de Trabajadores de TCP ha comunicado que luego de la asamblea realizada del día de hoy se nos comunicó el reintegro a la actividad normal a partir de las 16:00 horas. En consecuencia, desde ese momento se retomará la atención habitual a camiones y la operativa de la terminal", sostuvo.

COMUNICADO A LOS USUARIOS REINICIO DE ACTIVIDADES DESDE LAS 16:00 HS DEL DÍA DE HOY



Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) informa a sus clientes, usuarios y a la comunidad portuaria que el Sindicato de Trabajadores de TCP ha comunicado que luego de la asamblea realizada del día… pic.twitter.com/gTwSP0jwAh — Katoen Natie TCP (@ktntcp) July 13, 2026

Hace dos semanas, Reinaldo indicó que los trabajadores vienen negociando hace dos meses con la empresa el nuevo convenio colectivo. "Hoy en día, estamos sin convenio colectivo, no pudimos abordar un acuerdo para poder pasar de un convenio al otro", aseguró entonces.

Sostuvo que no han podido avanzar en la estabilidad laboral de los trabajadores y que la realidad de algunos operarios que se desempeñan en la terminal es diferente a la de otros. Dijo que en TCP hay unos 550 contratos de trabajadores con 13 jornales asegurados, otros con 15, 18 y otros con 20. Desde el sindicato, piden que se les asegure los 25 jornales, unas 200 horas mensuales. También, pretenden regular el día libre de los trabajadores.