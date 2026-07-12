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DEBE PRESENTARSE EL 15 ANTE FISCALÍA

Ingresó a casa de su expareja, causó destrozos y agredió a una mujer y a policías; la Fiscalía lo dejó en libertad

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre es experto en artes marciales, cuenta con antecedentes y tiempo atrás prendió fuego la vivienda de una funcionaria policial.

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Un hombre ingresó al domicilio de su expareja, causó destrozos y agredió a una mujer; fue detenido, pero luego quedó en libertad.

Información a la que accedió Subrayado indica que cuando la Policía fue a detenerlo, el hombre experto en artes marciales, le propinó varios golpes a los efectivos, sacándole un diente a uno de ellos. Posteriormente, lograron reducirlo.

Tras ser llevado a la Comisaría, comenzó a golpearse dentro del calabozo, lo que motivó que los policías ingresaran para reducirlo, pero el agresor golpeó nuevamente a una funcionaria policial.

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Información primaria indica que la mujer sufrió esguince de tobillo.

Luego de dar cuenta a la Fiscalía, el agresor quedó en libertad. Se pudo constatar que había consumido sustancias y alcohol.

El hombre deberá presentarse ante Fiscalía junto a sus abogados el día 15 de julio.

Cuenta con antecedentes y tiempo atrás prendió fuego la vivienda de una funcionaria policial.

El hecho ocurrió en la ciudad de Castillos, en el departamento de Rocha.

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