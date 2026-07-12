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SAN JOSÉ DE MAYO

Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi

La investigación avanza para conocer las razones del ataque; el autor permanece a disposición de la Justicia junto con otro detenido.

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Un hombre herido fue el resultado de un ataque a tiros durante la madrugada de este domingo en un boliche ubicado en la Hostería del Parque, en la ciudad de San José de Mayo.

Desde el propio boliche se dio aviso a la Policía sobre la balacera y, una vez en el lugar, los efectivos detuvieron a dos hombres que huían en un taxi, a los que les incautaron armas de fuego.

El hombre herido no reviste gravedad, pero fue trasladado a Montevideo para su monitoreo y la realización de diferentes estudios.

Foto: Subrayado.
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La investigación avanza para conocer las razones del ataque; el autor permanece a disposición de la Justicia junto con otro detenido.

El episodio ocurrió próximo a la hora 03:50, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio local San José Ahora. El agresor habría realizado al menos tres disparos que se pueden escuchar en un video publicado del interior del local, en el momento del ataque.

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