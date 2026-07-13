Producción industrial cae 3,5% en mayo, por frigoríficos y otras agroindustrias

La producción industrial en mayo se ubicó 3,5% por debajo de la registrada en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Buena parte de la baja se debe a la caída interanual de la producción de la industria frigorífica, así como de otras agroindustrias como la molinería triguera, malterías e industria oleaginosa. También caen la industria química y varias industrias proveedoras de la actividad de la construcción.

En lo que va del año la producción industrial aumentó 2,3%, por impulso de la producción de concentrados de bebida en Zona Franca de Colonia (Pepsi), la industria de bebida, procesamiento de madera y celulosa. A pesar del aumento en la producción, el empleo industrial cayó 1,7% en el acumulado anual.

Tomando el año móvil (12 meses) la producción industrial viene creciendo pero desacelerando, desde mediados del año pasado. La producción del año móvil a mayo de este año estuvo 0,7% por encima de los registrado a mayo de 2025; en abril la misma variación había mostrado un aumento de 1,3%.

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