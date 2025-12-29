Naufragio en Indonesia: encontraron el cuerpo de una niña que es hija de un uruguayo; continúan la búsqueda

Encontraron en Indonesia el cuerpo de una de las cuatro personas desaparecidas en un naufragio que ocurrió en la noche del viernes. Se trata de una niña que es hija de una valenciana y un uruguayo, informaron medios españoles.

Los rescatistas todavía buscan a los restantes miembros de la familia, otros dos niños -uno de estos hijo del uruguayo- y un exfutbolista español, Fernando Martín Carreras y padre del otro menor.

Este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, informó que la Cancillería brinda su apoyo al padre de dos de los niños, quien viajó hacia el lugar del naufragio.

Seguí leyendo Dos hijos de un uruguayo son buscados tras un naufragio en Indonesia; el hombre viajó hacia el lugar

La embarcación transportaba a 11 personas cuando se hundió el viernes en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo.

Siete personas, entre ellas dos turistas españolas y cinco indonesios -el capitán, tres tripulantes y un guía turístico- fueron rescatadas, mientras las labores de búsqueda de las cuatro personas restantes continuaron.

Tanto la mujer del desaparecido y madre de los hijos del uruguayo, como una de las hijas fueron evacuadas durante las primeras búsquedas, precisó Fathur Rahman, el coordinador de la misión de búsqueda y rescate, en un comunicado enviado a la AFP.

El responsable añadió que los equipos encontraron restos de la embarcación en un radio de cinco millas náuticas en torno al lugar del accidente.

La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a las altas olas de hasta tres metros, indicó la agencia estatal de noticias Antara.

"Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial", dijo a ese medio el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permaneció cerrada a los turistas el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático formado por unas 17.000 islas, a menudo debido a las laxas normas de seguridad y al mal tiempo.

FUENTE: Con información de AFP.