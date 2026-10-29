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PIEDRAS BLANCAS

Familiares de bebé de un año fallecido en un choque reclaman justicia; "no hemos tenido ninguna respuesta"

Hubo quema de cubiertas y corte de calle en inmediaciones de Aparicio Saravia y Jorge Isaacs, lugar donde ocurrió el choque a fines de setiembre.

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Familiares de Emiliano, un bebé de un año fallecido en un siniestro de tránsito, se manifestaron este jueves de tarde en Piedras Blancas en reclamo de justicia.

Hubo quema de cubiertas y corte de calle en inmediaciones de Aparicio Saravia y Jorge Isaacs, lugar donde ocurrió el choque a fines de setiembre.

El pequeño viajaba como acompañante en una moto junto a sus padres. La madre de Emiliano contó que iban rumbo a la policlínica de Capitán Tula. Ambos iban con casco y el bebé iba entre ellos, aseguró.

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La joven afirmó que el conductor de un auto hizo un giro en U, en una zona no habilitada y sin prender el señalero. Tras el siniestro, el automovilista los trasladó a las inmediaciones de la policlínica y se retiró del lugar, según manifestó. El bebé ingresó grave, fue trasladado y falleció.

"No hemos tenido ninguna respuesta", reclamó la madre del bebé. La joven aseguró que su abogada accedió el miércoles a la carpeta investigativa y este jueves realizarán el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona del choque.

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