Nano Folle se jubiló: "Quiero agradecer a toda la gente, aprendí mucho"

El periodista Aureliano "Nano" Folle se jubila y este viernes fue su último Subrayado tras 23 años en Canal 10.

Familiares, amigos, compañeros y excompañeros se hicieron presentes en el estudio para despedirlo, entre risas y lágrimas.

"Quiero agradecer a toda la gente que no está acá que son las gentes que una vez me tocó ir a su muerte, a su prisión, a su libertad, a donde se juega el honor y el deshonor de la gente. A todas esas personas con las cuales quise, intenté desesperadamente acercarme lo más posible a esta quimera que es la verdad en lo que es la crónica policial", expresó.

Y agregó: "Hice todos mis esfuerzos posibles, no sé si logré, lo intenté. A esa gente también quiero agradecer. Mucha gente prestó su voz, prestó sus lágrimas, a veces su espalda, pero se prestaron para poder entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Yo aprendí mucho de toda esa gente y es lo que quiero agradecer hoy en el momento de retirarme. Gracias".

