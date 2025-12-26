RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESPEDIDA NANO FOLLE

Subrayado Tarde y su interna: el café, las siestas de Nano en el sillón y otras anécdotas

El periodista de Subrayado, Aureliano "Nano" Folle se jubila este viernes luego de 23 años en Canal 10. Sus compañeros de Subrayado Tarde lo homenajearon con fotos y videos recordando su pasaje por el canal.

subrayado-tarde-nano-despedida

El equipo de Subrayado Tarde homenajeó a Aureliano "Nano" Folle en su último día de trabajo luego de 23 años en Canal 10, pero él aprovechó la ocasión y compartió momentos y anécdotas de sus compañeros.

"La columna de Subrayado Tarde tenemos acá", dijo Nano al presentar a Patricia Gamio y luego al presentar a Mariana Gabetti la definió como "el resto del esqueleto. Son las dos mujeres que hacen Subrayado Tarde".

Luego recordaron la grabación de la promo del primer programa y un día histórico, el día que Gabetti tomó café. "Demoramos, pero todo llega, es simplemente insistir. Hace dos años que me dice que no", comentó.

nano folle se jubilo: quiero agradecer a toda la gente, aprendi mucho
Nano Folle se jubiló: "Quiero agradecer a toda la gente, aprendí mucho"

Una de las anécdotas más graciosas fue el día que Nole Marrone le tomó una foto a Nano durmiendo en un sillón. "Yo venía a dormir la siestita del burro acá hasta que la mujer mala esta, Nole Marrone, empezó a sacarme fotos haciéndose la que no me veía y mandaba al grupo del pobre tipo despatarrado durmiendo".

Además, Nano compartía fotos de sus viajes a sus compañeros como la vez que le cortaron el pelo a cero. "Esto lo hizo mi hija, no lo hice yo", dijo.

