Subrayado Tarde y su interna: el café, las siestas de Nano en el sillón y otras anécdotas

El equipo de Subrayado Tarde homenajeó a Aureliano "Nano" Folle en su último día de trabajo luego de 23 años en Canal 10, pero él aprovechó la ocasión y compartió momentos y anécdotas de sus compañeros.

"La columna de Subrayado Tarde tenemos acá", dijo Nano al presentar a Patricia Gamio y luego al presentar a Mariana Gabetti la definió como "el resto del esqueleto. Son las dos mujeres que hacen Subrayado Tarde".

Luego recordaron la grabación de la promo del primer programa y un día histórico, el día que Gabetti tomó café. "Demoramos, pero todo llega, es simplemente insistir. Hace dos años que me dice que no", comentó.

Una de las anécdotas más graciosas fue el día que Nole Marrone le tomó una foto a Nano durmiendo en un sillón. "Yo venía a dormir la siestita del burro acá hasta que la mujer mala esta, Nole Marrone, empezó a sacarme fotos haciéndose la que no me veía y mandaba al grupo del pobre tipo despatarrado durmiendo".

Además, Nano compartía fotos de sus viajes a sus compañeros como la vez que le cortaron el pelo a cero. "Esto lo hizo mi hija, no lo hice yo", dijo.