Nacional y Peñarol ya confirmaron sus equipos para el clásico que se juega en minutos en el GPC

El Campeonato Uruguayo 2025 se define en el Gran Parque Central; si en los 90 minutos hay empate, habrá alargue y, si el resultado se mantiene, los equipos irán a penales.

Foto: FocoUy. Primera final entre Peñarol y Nacional en el CDS.

Nacional y Peñarol juegan este domingo la gran final del Campeonato Uruguayo 2025. La primera serie resultó con empate 2-2 en el Campeón del Siglo el fin de semana pasado y ahora la definición está abierta.

El árbitro del encuentro será Gustavo Tejera. Sus asistentes serán Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto juez será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

En caso de que Peñarol salga campeón, no habrá entrega de premios en el lugar, sino que será otro día y eso lo definirá el club más adelante. Si Nacional es campeón, la premiación se desarrollará con normalidad con su público.

Mirá la oncena titular de Nacional.

image

Mirá la oncena titular de Peñarol.

image
