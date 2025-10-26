RECIBÍ EL NEWSLETTER
torneo clausura 

Nacional visita a Wanderers en el Viera y busca asegurarse la Anual, luego del traspié de Peñarol

Si los tricolores ganan este domingo, le sacarán 7 puntos de diferencia a los carboneros, cuando quedarán 6 unidades en disputa.

Foto: Wanderers en X. Parque Viera, Prado, Montevideo.

Peñarol cayó 2-0 ante Cerro en el Tróccoli y Nacional buscará aprovechar esa ventaja este domingo. Los tricolores serán recibidos en el Parque Viera por Wanderers, que también necesita una victoria para no caer en el descenso.

El juego será a partir de las 18:30, con una particularidad: los locales inauguran este domingo una tribuna que ha sido blanco de discusiones polémicas por su disposición.

Nacional y Wanderers disputan así la 13ª fecha del Torneo Clausura. El juez será Javier Burgos, y sus asistentes Martín Soppi y Javier Irazoqui.El cuárto árbitro: Andrés Martínez. Y en el VAR estarán Leodán González y Mathías Muniz.

Peñarol ganó en la 12ª fecha del Clausura. Foto: Foco UY
Con un partido menos, los tricolores suman 76 puntos en la Tabla Anual, mientras que Peñarol acumula 72. Si los tricolores ganan este domingo le sacarán 7 de diferencia, cuando quedarán 6 por jugar.

De esta forma Nacional se aseguraría la Anual y un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.

En el Clausura, Peñarol sigue con 29 unidades, arriba de Nacional por 5.

