Nacional visita a Wanderers en el Viera y busca asegurarse la Anual, luego del traspié de Peñarol

Peñarol cayó 2-0 ante Cerro en el Tróccoli y Nacional buscará aprovechar esa ventaja este domingo. Los tricolores serán recibidos en el Parque Viera por Wanderers , que también necesita una victoria para no caer en el descenso.

El juego será a partir de las 18:30, con una particularidad: los locales inauguran este domingo una tribuna que ha sido blanco de discusiones polémicas por su disposición.

Nacional y Wanderers disputan así la 13ª fecha del Torneo Clausura. El juez será Javier Burgos, y sus asistentes Martín Soppi y Javier Irazoqui.El cuárto árbitro: Andrés Martínez. Y en el VAR estarán Leodán González y Mathías Muniz.

Con un partido menos, los tricolores suman 76 puntos en la Tabla Anual, mientras que Peñarol acumula 72. Si los tricolores ganan este domingo le sacarán 7 de diferencia, cuando quedarán 6 por jugar.

De esta forma Nacional se aseguraría la Anual y un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.

En el Clausura, Peñarol sigue con 29 unidades, arriba de Nacional por 5.