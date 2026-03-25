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TORNEO APERTURA

Con goles de Darias y Arezo, Peñarol derrotó a Boston River en Florida y es líder con 19 puntos

Los goles del equipo de Diego Aguirre por la octava fecha del Torneo Apertura fueron convertidos por Eduardo Darias (6') y Matías Arezo (35').

Foco Uy

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Peñarol derrotó 2-0 a Boston River este miércoles de noche en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la 8ª fecha del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Diego Aguirre quedaron primeros con 19 puntos, a la espera de Racing que se enfrenta este jueves ante Progreso. Si el cervecero gana, ambos serán líderes de la tabla y se verán las caras el domingo.

Los goles de Peñarol fueron convertidos por Eduardo Darias a los 6' y Matías Arezo a los 35'.

Foto: FocoUy.
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Peñarol le ganó 3-1 a Cerro y quedó líder del Apertura; el juez Matonte expulsó a uno de cada equipo

El equipo aurinegro llegó a Florida tras vencer 3-1 a Cerro el sábado en el Campeón del Siglo.

Boston River, en tanto, acumula 5 puntos de 21 y tiene a Ignacio Ithurralde como nuevo entrenador.

El árbitro principal del encuentro fue Mathías de Armas, acompañado por los asistentes Agustín Berisso y Carlos Roca. El cuarto árbitro fue Ruben Umpiérrez, mientras que en el VAR estuvieron Jonhatan Fuentes y Federico Piccardo.

Primer tiempo

El equipo de Diego Aguirre comenzó con buen pie, con tres oportunidades de gol, solo una se concretó por parte de Eduardo Darias, a los 6', tras asistencia de Batista.

Al local le costó mucho armar el juego y llegar al arco de Washington Aguerre. Peñarol dominó en todo momento.

A los 36', una mano en el área de Lemos, hizo que el VAR llamará a De Armas y cobrara penal a favor del local, pero Aguerre le tapó el remate a Alexander González.

Boston River jugó muy poco, se vio superado en todo momento y solo tuvo dos llegadas al área rival.

Segundo tiempo

Eduardo Darias salió en la etapa complementaria dando lugar a Gastón Togni.

Al minuto, el Indio Fernández lanzó un remate de media distancia que pasó cerca del arco de Antúnez.

Matías Arezo entró por Facundo Batista y Kevin Rodríguez por Franco Escobar, a los 10'. Luego, Luis Miguel Angulo dejó su lugar a Leandro Umpiérrez a los 25'.

Boston River salió a jugar de manera dinámica y presionando al rival con llegadas al área.

Matías González ingresó a los 32' en lugar de Lemos por lesión.

Cuando corrían 35', Matías Arezo marcó el segundo para el carbonero.

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