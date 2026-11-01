Nacional visita a Danubio obligado a ganar para seguir en carrera por el Clausura

Foto: FocoUy. Partido de julio de 2026 entre Nacional y Danubio en Jardines del Hipódromo.

Nacional visita este domingo a Danubio desde las 16:30 en el estadio Jardines del Hipódromo, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Daniel Carreño necesitan ganar para mantener sus aspiraciones en el campeonato, luego de caer 1-0 ante Liverpool en el Gran Parque Central.

Del otro lado, Danubio, dirigido por Leonel Rocco, también llega tras una derrota. El equipo perdió ante Deportivo Maldonado en la hora y necesita sumar puntos para mantenerse en Primera División, al igual que Cerro, Wanderers, Central Español y Progreso.

Nacional tendrá las bajas confirmadas de Luciano Boggio, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y Luciano Rodríguez, que continúa fuera por una lesión en la rodilla.

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El encuentro será arbitrado por Hernán Heras, acompañado por Horacio Ferreiro y Amador De Prado como asistentes. Kevin Fontes será el cuarto árbitro, mientras que Andrés Cunha y Agustín Berisso estarán a cargo del VAR.

El partido comenzará a las 16:30 en Jardines del Hipódromo.