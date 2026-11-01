RECIBÍ EL NEWSLETTER
torneo clausura

Nacional visita a Danubio obligado a ganar para seguir en carrera por el Clausura

El equipo de Daniel Carreño viene de perder ante Liverpool y buscará recuperarse en Jardines del Hipódromo. Danubio también necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Foto: FocoUy. Partido de julio de 2026 entre Nacional y Danubio en Jardines del Hipódromo.

Foto: FocoUy. Partido de julio de 2026 entre Nacional y Danubio en Jardines del Hipódromo.

Nacional visita este domingo a Danubio desde las 16:30 en el estadio Jardines del Hipódromo, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Daniel Carreño necesitan ganar para mantener sus aspiraciones en el campeonato, luego de caer 1-0 ante Liverpool en el Gran Parque Central.

Del otro lado, Danubio, dirigido por Leonel Rocco, también llega tras una derrota. El equipo perdió ante Deportivo Maldonado en la hora y necesita sumar puntos para mantenerse en Primera División, al igual que Cerro, Wanderers, Central Español y Progreso.

Nacional tendrá las bajas confirmadas de Luciano Boggio, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y Luciano Rodríguez, que continúa fuera por una lesión en la rodilla.

Foco Uy
Seguí leyendo

Peñarol volvió a dejar puntos tras empatar sin goles ante Juventud por la 12° fecha del Clausura

El encuentro será arbitrado por Hernán Heras, acompañado por Horacio Ferreiro y Amador De Prado como asistentes. Kevin Fontes será el cuarto árbitro, mientras que Andrés Cunha y Agustín Berisso estarán a cargo del VAR.

El partido comenzará a las 16:30 en Jardines del Hipódromo.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
CERRO DE MONTEVIDEO

Allanamiento en vivienda e inspección de vehículo permitió incautar mercadería de contrabando valuada en $2.800.000
LLAMADO LABORAL

Ministerio del Interior llama a concurso para cubrir vacantes de operadores de cámaras de videovigilancia
COLONIA Y MINAS

Choque entre un ómnibus y un taxi en el Cordón dejó a los dos conductores y nueve pasajeros lesionados
VIERNES 6 Y SÁBADO 7

Todos los cortes de tránsito y desvíos de ómnibus en Montevideo por la visita del papa León XIV
FLORIDA

Dos condenados por estafa al engañar a aseguradoras con accidentes simulados para cobrar las pólizas

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
inumet

Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes
Muerte de militares en Fray Bentos: informe urgente del Ejército debe estar listo para el lunes mientras avanza investigación fiscal video
tragedia en muelle del anglo

Muerte de militares en Fray Bentos: informe urgente del Ejército debe estar listo para el lunes mientras avanza investigación fiscal
Foto: Subrayado.
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado mientras circulaba en moto en Cerro Norte; buscan a ocupantes de un auto

Dejá tu comentario