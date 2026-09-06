Nacional vence 2-1 a Juventud por la quinta fecha del Torneo Clausura

Nacional derrota 2-1 a Juventud por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Daniel Carreño buscan sumar su tercera victoria consecutiva. Al momento se encuentran décimos con 6 unidades, en la tabla del Clausura, mientras que en la Anual tiene 41 puntos.

De los cuatro partidos que lleva Carreño como DT tricolor, el equipo recibió solo dos goles, ante River Plate por la Copa AUF.

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En esta fecha no podrá contar nuevamente con Maximiliano Gómez, quien sufrió un esguince de rodilla en el partido clásico en el Campeón del Siglo. En su lugar estará Maximiliano Silvera.

El árbitro de esta tarde en el Gran Parque Central es Andrés Matonte, mientras que en el VAR está Andrés Cunha.