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GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional vence 2-0 a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura

El tricolor recibe en al Gran Parque Central al Bohemio tras 2 derrotas consecutivas, ante Peñarol y Juventud. La continuidad de Jadson Viera

Foco Uy

Foco Uy

El tricolor viene de caer en 2 oportunidades seguidas, ante Peñarol y Juventud. Hasta el momento no hay nada confirmado, pero Jadson Viera está obligado a ganar ya que este partido es clave para la continuidad del DT.

Nacional solo sumó 7 puntos de 15 en lo que va del torneo, mostrando muy pocas señales de buen juego.

Foco Uy
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Con goles de Silvera y Verón Lupi, Nacional se reencontró con la victoria ante Wanderers en el Gran Parque Central

El encuentro está arbitrado por Leandro Lasso y el VAR a cargo de Diego Dunajec.

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