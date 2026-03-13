Nacional vence 2-0 a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura

Foco Uy

En plena crisis futbolística, Nacional recibe a Wanderers en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El tricolor viene de caer en 2 oportunidades seguidas, ante Peñarol y Juventud. Hasta el momento no hay nada confirmado, pero Jadson Viera está obligado a ganar ya que este partido es clave para la continuidad del DT.

Nacional solo sumó 7 puntos de 15 en lo que va del torneo, mostrando muy pocas señales de buen juego.

El encuentro está arbitrado por Leandro Lasso y el VAR a cargo de Diego Dunajec. Embed