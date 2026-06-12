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MUNDIAL 2026

Corea del Sur lo dio vuelta y venció 2-1 a República Checa la primera remontada del Mundial

República Checa abrió el marcador a poco de comenzar el segundo tiempo, pero Corea del Sur lo dio vuelta para sellar la primera remontada del Mundial.

Corea-del-Sur-mundial-26-AFP

Corea del Sur venció este jueves 2-1 a República Checa en un intenso encuentro que alcanzó picos de emoción en la parte complementaria del segundo partido del Grupo A de la Copa del Mundo, en el estadio de Guadalajara.

La oncena surcorena lo dio vuelta con goles de Hwang In-beom (67') y de Oh Hyeon-gyu (80'), tras la apertura del marcador a cargo del capitán checo Ladislav Krejci (59').

Con este triunfo, la selección asiática iguala a México en lo alto de la clasificación del Grupo A, ambos con 3 puntos, luego de que el local derrotase por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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Tras un primer tiempo cauteloso donde fueron los coreanos quienes vieron mayor ímpetu ante el arco contrario, Krejci sacó ventaja de su estatura y conectó un remate de cabeza que dejó sin opciones a los defensores coreanos.

Alertados por una ventaja que resultaba inmerecida, la ofensiva asiática se incrementó. Un pase desde el mediocampo que Hwang logró conectar pese al acecho de la defensa europea y pasó por encima del arquero checo, colocándose suavemente en la portería.

Finalmente, Oh, quien había entrado al campo minutos antes en reemplazo de la estrella surcoreana Son Heung-min, aprovechó una espectacular asistencia desde el flanco derecho del área y selló con un potente remate el resultado definitivo.

Alineaciones:

Corea del Sur: Kim Seunggyu, Lee Gihyuk, Kim Minjae, Lee Hambeom, Lee Taeseok (Eom Jisung 69'), Paik Seungho (Park Jinseob 84'), Hwang Inbeom (Kim Jingyu 84'), Seol Youngwoo, Lee Jaesung (Hwang Heechan 62'), Son Heung-min (Oh Hyeongyu 69'), Lee Kangin. DT Hong Myung-bo.

República Checa: Matej Kovar, Ladislav Krejci, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, Jaroslav Zeleny, Alexandr Sojka (Mojmir Chytil 84'), Tomas Soucek, Vladimir Coufal, Pavel Sulc (Adam Hlozek 63'), Patrick Schick (Tomas Chory 63'), Lukas Provod (Michal Sadilek 63'). DT Miroslav Koubek.

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