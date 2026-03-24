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GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional vence 1-0 a Cerro Largo en el debut de Jorge Bava como técnico

El partido que se disputa en el Gran Parque Central cuenta con el arbitraje de Leodan González y con Daniel Rodríguez en el VAR.

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Nacional y Cerro Largo empatan 0-0 por la 8ª fecha del Torneo Apertura. Será el primer juego como entrenador de Jorge Bava, quien asumió hace 48 horas y tuvo dos entrenamientos con el plantel.

Los tricolores buscan no perder pie en el Apertura. Necesitan los 3 puntos para no comprometer el campeonato. El tricolor atraviesa un mal momento deportivo: perdió tres de sus últimos cuatro partidos y suma apenas 10 puntos de 21 posibles.

Nacional se encuentra seis puntos por debajo de los punteros Racing y Peñarol, que acumulan 16 unidades. En los últimos cuatro partidos, solo cosechó una victoria. Por eso, Jadson Viera fue cesado el domingo.

Foto: FocoUy. Jadson Viera en el partido con Defensor.
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Nacional cesó a Jadson Viera como entrenador tras la derrota ante Defensor Sporting

En tanto, Cerro Largo, viene de ganar los dos últimos partidos y quitarles la punta del torneo a sus rivales.

En el partido de este martes, el juez será Leodán González. Sus asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez. Mientras que el cuarto árbitro será Eduardo Varela. En tanto, en el VAR estarán Daniel Rodríguez y Andrés Cunha.

Bava, en la conferencia de este lunes, dijo que quiere un equipo “práctico” en los próximos partidos. Luego, su deseo es usar el sistema 4-3-2-1, lo que definió como “arbolito de Navidad”.

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