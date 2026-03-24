Nacional vence 1-0 a Cerro Largo en el debut de Jorge Bava como técnico

Nacional y Cerro Largo empatan 0-0 por la 8ª fecha del Torneo Apertura. Será el primer juego como entrenador de Jorge Bava , quien asumió hace 48 horas y tuvo dos entrenamientos con el plantel.

Los tricolores buscan no perder pie en el Apertura. Necesitan los 3 puntos para no comprometer el campeonato. El tricolor atraviesa un mal momento deportivo: perdió tres de sus últimos cuatro partidos y suma apenas 10 puntos de 21 posibles.

Nacional se encuentra seis puntos por debajo de los punteros Racing y Peñarol, que acumulan 16 unidades. En los últimos cuatro partidos, solo cosechó una victoria. Por eso, Jadson Viera fue cesado el domingo .

En tanto, Cerro Largo, viene de ganar los dos últimos partidos y quitarles la punta del torneo a sus rivales.

En el partido de este martes, el juez será Leodán González. Sus asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez. Mientras que el cuarto árbitro será Eduardo Varela. En tanto, en el VAR estarán Daniel Rodríguez y Andrés Cunha.

Bava, en la conferencia de este lunes, dijo que quiere un equipo “práctico” en los próximos partidos. Luego, su deseo es usar el sistema 4-3-2-1, lo que definió como “arbolito de Navidad”.