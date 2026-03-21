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cambio de entrenador

Nacional cesó a Jadson Viera como entrenador tras la derrota ante Defensor Sporting

Nacional le agradeció el trabajo a Jadson Viera. El tricolor perdió tres de los últimos cuatro partidos jugados, y suma apenas 10 puntos de 21 posibles en el Apertura.

Foto: FocoUy. Jadson Viera en el partido con Defensor.

Foto: FocoUy. Jadson Viera en el partido con Defensor.

Foto: FocoUy. Jadson Viera en el partido con Defensor.

Nacional resolvió este sábado cesar a Jadson Viera como entrenador luego de la derrota 2-1 ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, por el Torneo Apertura. Se lo comunicó a última hora de la tarde al DT, informó el periodista de Subrayado Martín Charquero.

El club escribió en redes sociales: "El Club Nacional de Football comunica que ha decidido culminar el ciclo del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera. La institución agradece la obtención del Campeonato Uruguayo 2025, con una final clásica histórica en nuestra casa, así como el profesionalismo demostrado durante su gestión. A todos ellos, les deseamos éxitos en sus próximos desafíos".

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El equipo tricolor atraviesa un mal momento deportivo: perdió tres de sus últimos cuatro partidos y suma apenas 10 puntos de 21 posibles, lo que compromete su posición en el campeonato.

Foto: FocoUy.
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Tras el encuentro, algunos hinchas reclamaron a los jugadores tanto desde la tribuna como en la salida en ómnibus.

En su última conferencia, Viera había reconocido el mal rendimiento del equipo. “Nos costó, es una derrota que duele. En el segundo tiempo fuimos superados, no lo sentí al equipo”, dijo.

Y agregó: “Fuimos superados en el segundo tiempo: nos costó y no lo sentí al equipo, más allá de que generamos situaciones no tan claras. Es una derrota que duele. Volvemos a lo que fue la semana pasada. Obviamente me duele perder así y no me voy conforme en lo absoluto”.

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