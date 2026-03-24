El precio de venta al público de la leche fresca aumentará desde el viernes en todo el país, según un decreto publicado este lunes por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Aumenta el precio de la leche fresca desde el viernes
El Ministerio de Economía informó mediante un decreto el nuevo precio de venta al público de la leche fresca.
El incremento será de $1,02 por litro, pasando a costar $45,19, señala el escrito firmado por el ministro Gabriel Oddone.
Refiere a la leche fresca que se vende, por litro, en bolsas de polietileno.
Seguí leyendo
La economía uruguaya cerró 2025 con un crecimiento del 1,8%, ocho décimas por debajo de lo proyectado
El aumento está basado en los precios promedio que pagan las industrias que comercializan leche fresca por la materia prima, así como la estimación del costo de producción del productor.
Temas de la nota
Lo más visto
EN BAYGORRIA
Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
Economía
Aumenta el precio de la leche fresca desde el viernes
LAS HERIDAS NO REVISTEN GRAVEDAD
Tres españoles resultaron heridos de arma blanca y golpes en el centro de Montevideo; no quisieron denunciar
DESDE EL 1 DE MAYO
Ejecutivo anunció rebaja del IMESI en combustibles de estaciones ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera
ESCUELA 199
Dejá tu comentario