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Economía

Aumenta el precio de la leche fresca desde el viernes

El Ministerio de Economía informó mediante un decreto el nuevo precio de venta al público de la leche fresca.

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Foto: Subrayado. 

El precio de venta al público de la leche fresca aumentará desde el viernes en todo el país, según un decreto publicado este lunes por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El incremento será de $1,02 por litro, pasando a costar $45,19, señala el escrito firmado por el ministro Gabriel Oddone.

Refiere a la leche fresca que se vende, por litro, en bolsas de polietileno.

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El aumento está basado en los precios promedio que pagan las industrias que comercializan leche fresca por la materia prima, así como la estimación del costo de producción del productor.

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