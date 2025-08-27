Nacional recuerda este miércoles la muerte del futbolista uruguayo Juan Izquierdo.
Nacional recordó a Juan Izquierdo con un emotivo video en redes, a un año de su muerte
Juan Izquierdo murió el 27 de agosto de 2024 tras sufrir una arritmia y un paro cardíaco.
Izquierdo murió el 27 de agosto de 2024 tras sufrir una arritmia y un paro cardíaco, mientras su disputaba con su club un partido por Copa Libertadores en el estadio Morumbí en San Pablo, Brasil.
El futbolista murió en el hospital Albert Einstein de San Pablo, donde estuvo internado.
Seguí leyendo
¿Primavera adelantada o veranillo? Temperaturas de hasta 28º y cielo apenas nublado
Este miércoles Nacional publicó un video con imágenes del futbolista en entrenamientos, en el Gran Parque Central y en el estadio Centenario.
"A un año de la partida de Juan, su recuerdo nos acompaña y su legado permanecerá para siempre en los corazones de todos los Tricolores", escribió el club en X.
Temas de la nota
Lo más visto
dispuso la justicia
Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años
FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO
Detuvieron en Argentina a joven que mató a un hombre en Cordón, tras conocerlo en una plataforma de citas
TACUAREMBÓ
Tras varios días en CTI, murió la mujer de 74 años que fue embestida por un camión cuando iba en moto con su nieto
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS
Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
OCURRIÓ ESTE LUNES
Dejá tu comentario