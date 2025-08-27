Nacional recordó a Juan Izquierdo con un emotivo video en redes, a un año de su muerte

Izquierdo murió el 27 de agosto de 2024 tras sufrir una arritmia y un paro cardíaco, mientras su disputaba con su club un partido por Copa Libertadores en el estadio Morumbí en San Pablo, Brasil.

El futbolista murió en el hospital Albert Einstein de San Pablo, donde estuvo internado.

Este miércoles Nacional publicó un video con imágenes del futbolista en entrenamientos, en el Gran Parque Central y en el estadio Centenario.

"A un año de la partida de Juan, su recuerdo nos acompaña y su legado permanecerá para siempre en los corazones de todos los Tricolores", escribió el club en X.