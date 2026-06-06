Nacional recibe a Juventud en el Gran Parque Central antes del parate por el Mundial

Nacional y Juventud se enfrentarán este sábado desde las 18:30 en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguay.

El equipo tricolor llega luego de la derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado en Maldonado, mientras que Juventud también viene de caer, 5-2 como local frente a Wanderers.

Juventud afrontará el encuentro sin la doble competencia, tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana.

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El último antecedente entre ambos equipos fue el 8 de marzo, por el Torneo Apertura. En aquella ocasión, Juventud se impuso 3-1 a Nacional en el Parque Artigas.

Para los dos clubes será el último compromiso antes del parate por el Mundial 2026. En Nacional no estará Maxi Gómez, quien sufrió un golpe en el partido disputado ante Deportivo Maldonado.

La terna arbitral estará encabezada por Esteban Ostojich. Los asistentes serán Pablo Llarena y Juan Álvarez, mientras que Santiago Motta será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Andrés Cunha y Santiago Fernández.