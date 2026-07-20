Con copa en mano, la selección de España aterrizó en el aeropuerto de Madrid, ciudad por la que desfilará

La selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo, aterrizó el lunes a las 14:30 locales (9:30 hora uruguaya) en el aeropuerto de Madrid/Barajas, un día después de haber derrotado a Argentina en la final del Mundial en Estados Unidos.

El avión que transporta a los futbolistas tocó tierra bajo un cielo azul radiante, y luego rodó por la pista con una gran bandera de España ondeando en su parte delantera, constató un periodista de la AFP.

Al abrir la puesta del avión el primero del equipo en salir fue el capitán Rodri Hernández, con el trofeo dorado de la Copa del Mundo, acompañado por el entrenador Luis de la Fuente y el presidente de la Federación de Fútbol española, Rafael Louzán.

Posteriormente fueron bajando el resto de los jugadores, que son esperados en Madrid por miles de hinchas para agasajarlos como héroes.

Los futbolistas serán recibidos primero por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y luego por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, para luego transitar por varias avenidas de la capital española en un autobús de dos pisos.

El recorrido terminará en la conocida plaza de Cibeles, en el centro, donde se celebrará una ceremonia en un escenario instalado especialmente para la ocasión para homenajear a los jugadores.

FUENTE: AFP.