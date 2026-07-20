RECIBÍ EL NEWSLETTER
campeones del mundo

Con copa en mano, la selección de España aterrizó en el aeropuerto de Madrid, ciudad por la que desfilará

Los españoles aterrizaron a las 14:30 locales (9:30 hora uruguaya) en el aeropuerto de Madrid/Barajas.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

La selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo, aterrizó el lunes a las 14:30 locales (9:30 hora uruguaya) en el aeropuerto de Madrid/Barajas, un día después de haber derrotado a Argentina en la final del Mundial en Estados Unidos.

El avión que transporta a los futbolistas tocó tierra bajo un cielo azul radiante, y luego rodó por la pista con una gran bandera de España ondeando en su parte delantera, constató un periodista de la AFP.

Al abrir la puesta del avión el primero del equipo en salir fue el capitán Rodri Hernández, con el trofeo dorado de la Copa del Mundo, acompañado por el entrenador Luis de la Fuente y el presidente de la Federación de Fútbol española, Rafael Louzán.

Foto: Google Maps. Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo, Salamanca.
Seguí leyendo

Un adolescente de 13 años murió en España en celebraciones tras derrumbarse una fuente

Posteriormente fueron bajando el resto de los jugadores, que son esperados en Madrid por miles de hinchas para agasajarlos como héroes.

Los futbolistas serán recibidos primero por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y luego por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, para luego transitar por varias avenidas de la capital española en un autobús de dos pisos.

El recorrido terminará en la conocida plaza de Cibeles, en el centro, donde se celebrará una ceremonia en un escenario instalado especialmente para la ocasión para homenajear a los jugadores.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo lluvioso y frío con lluvias y lloviznas aisladas: mirá el pronóstico de Nubel Cisneros
montevideo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
Fue 1 a 0 en el alargue

España campeón Mundial de punta a punta tras ganar la final a Argentina
policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo

Te puede interesar

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento video
DATOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento
Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
DATOS OFICIALES

Los homicidios incrementaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025
Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior
CIFRAS OFICIALES DE DENUNCIAS

Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior

Dejá tu comentario