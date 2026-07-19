Domingo lluvioso y frío con lluvias y lloviznas aisladas: mirá el pronóstico de Nubel Cisneros

Foto: Subrayado, archivo.

Este domingo 19 de julio la mañana comenzó lluviosa desde las primeras horas, con bajas temperaturas y abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la probabilidad de precipitaciones será baja en la zona costera.

En su pronóstico, Cisneros añadió que la tarde continuará fría a fresca con cielo nublado a cubierto, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia el suroeste con descenso de temperatura.

En el sur, la máxima prevista será de 16 °C, mientras que la mínima estará en 8 °C.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas. NORTE:

MÁX. 18 °C / MÍN. 9 °C SUR:

MÁX. 16 °C / MÍN. 8 °C ESTE:

MÁX. 14 °C / MÍN. 8 °C OESTE:

MÁX. 14 °C / MÍN. 8 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX. 12 °C / MÍN. 9 °C Cisneros agregó que el lunes comenzará frío con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas durante la noche.

Temas de la nota lluvias

Nubel Cisneros

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