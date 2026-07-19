Este domingo 19 de julio la mañana comenzó lluviosa desde las primeras horas, con bajas temperaturas y abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la probabilidad de precipitaciones será baja en la zona costera.
Domingo lluvioso y frío con lluvias y lloviznas aisladas: mirá el pronóstico de Nubel Cisneros
En el sur, la máxima prevista será de 16 °C, mientras que la mínima estará en 8 °C. Mirá el pronóstico de domingo y lunes.
En su pronóstico, Cisneros añadió que la tarde continuará fría a fresca con cielo nublado a cubierto, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia el suroeste con descenso de temperatura.
En el sur, la máxima prevista será de 16 °C, mientras que la mínima estará en 8 °C.
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Mirá el detalle de temperaturas, por zonas.
NORTE:
MÁX. 18 °C / MÍN. 9 °C
SUR:
MÁX. 16 °C / MÍN. 8 °C
ESTE:
MÁX. 14 °C / MÍN. 8 °C
OESTE:
MÁX. 14 °C / MÍN. 8 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 12 °C / MÍN. 9 °C
Cisneros agregó que el lunes comenzará frío con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas durante la noche.
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