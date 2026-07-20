De acuerdo al informe del Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año, y en comparación con igual período del 2025, bajan las denuncias de rapiñas, hurtos, robo de vehículos y abigeato.
Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncias de delitos del primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período de años anteriores.
Las denuncias de rapiñas bajaron 4 %, pasando de 8.087 en el primer semestre de 2025, a 7.762 en los primeros seis meses de 2026.
Lo mismo ocurre con las denuncias de hurtos, que bajan 7,5% respecto al semestre de 2025: pasan de 53.154 a 49.187 en el primer semestre de 2026.
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El robo de vehículos también baja en 2026 respecto a 2025, pasando de 6.943 a 6.370. El descenso es de 8,3%, dice el informe oficial.
Las denuncias de abigeato bajan 20,1%, fueron 427 en el primer semestre del año pasado y 341 en el mismo período de 2026.
El delito de daños también baja, en este caso 7,1; pasando de 9.756 a 9.062.
El Ministerio del Interior destaca que “la única excepción” en los delitos a la baja “fue el indicador de estafas y fraudes informáticos, que retomó su tendencia ascendente con un incremento de 1,9 %”.
En el primer semestre de 2025 hubo 13.780 denuncias, contra 14.035 en los primeros seis meses de 2026.
Por último, “en el ámbito de la criminalidad compleja, el panorama fue mixto: las extorsiones descendieron 12,5%, mientras que los secuestros se mantuvieron en niveles idénticos a los de 2025, con un solo caso durante el semestre”, dice el informe oficial.
“En conjunto, el volumen total de delitos denunciados se redujo 3,7 %, consolidando una tendencia general de moderación en la mayoría de los indicadores”, finaliza el documento estadístico de criminalidad.
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