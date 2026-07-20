Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior

De acuerdo al informe del Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año, y en comparación con igual período del 2025, bajan las denuncias de rapiñas, hurtos, robo de vehículos y abigeato.

Las denuncias de rapiñas bajaron 4 %, pasando de 8.087 en el primer semestre de 2025, a 7.762 en los primeros seis meses de 2026.

Lo mismo ocurre con las denuncias de hurtos, que bajan 7,5% respecto al semestre de 2025: pasan de 53.154 a 49.187 en el primer semestre de 2026.

Seguí leyendo Ojeda consideró "dramático" aumento de homicidios: el gobierno "está perdiendo fuertemente" guerra contra el narco

El robo de vehículos también baja en 2026 respecto a 2025, pasando de 6.943 a 6.370. El descenso es de 8,3%, dice el informe oficial.

Las denuncias de abigeato bajan 20,1%, fueron 427 en el primer semestre del año pasado y 341 en el mismo período de 2026.

El delito de daños también baja, en este caso 7,1; pasando de 9.756 a 9.062.

El Ministerio del Interior destaca que “la única excepción” en los delitos a la baja “fue el indicador de estafas y fraudes informáticos, que retomó su tendencia ascendente con un incremento de 1,9 %”.

En el primer semestre de 2025 hubo 13.780 denuncias, contra 14.035 en los primeros seis meses de 2026.

Por último, “en el ámbito de la criminalidad compleja, el panorama fue mixto: las extorsiones descendieron 12,5%, mientras que los secuestros se mantuvieron en niveles idénticos a los de 2025, con un solo caso durante el semestre”, dice el informe oficial.

“En conjunto, el volumen total de delitos denunciados se redujo 3,7 %, consolidando una tendencia general de moderación en la mayoría de los indicadores”, finaliza el documento estadístico de criminalidad.