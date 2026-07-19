Una mujer de 35 años fue trasladada en el mediodía de este domingo al Hospital del Cerro luego de ser apuñalada en La Teja.
Una mujer de 35 años está grave tras ser apuñalada en La Teja; dijo que la atacó su pareja
La víctima fue ingresada al Hospital del Cerro con una puñalada en el pecho. Señaló que fue agredida por su pareja tras una discusión.
La víctima tiene una herida de arma blanca en el pecho e ingresó en grave estado a block quirúrgico, según el diagnóstico médico.
El ataque ocurrió en José Mármol y Elbio Fernández. Fuentes de la Policía indicaron a Subrayado que la mujer manifestó que fue agredida por su pareja, con quien había mantenido una discusión el sábado.
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El caso quedó bajo investigación policial y las actuaciones serán derivadas a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género, y a la Fiscalía competente.
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