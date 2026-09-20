Nacional le ganó 3 a 2 a Defensor Sporting, en la séptima fecha del Torneo Clausura

Las últimas veces que se enfrentaron por Liga AUF Uruguay, Defensor le ganó a Nacional 2 a 1 en el Apertura y en el Clausura del año anterior, hubo empate 1 a 1. Pero la primera vez que los equipos se enfrentan ambos equipos en la vuelta de Daniel Carreño, el tricolor se llevó la victoria, que peleó hasta el final.