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LIGA AUF URUGUAY 2026

Nacional le ganó 3 a 2 a Defensor Sporting, en la séptima fecha del Torneo Clausura

Las últimas veces que se habían enfrentado por Liga AUF Uruguay, hubo derrota y empate para el tricolor, pero el equipo de Carreño repuntó se llevó la fecha este domingo.

Foco UY

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Nacional le ganó a Defensor Sporting 3 a 2 este domingo en el Gran Parque Cetnral.

El partido era por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay.

Las últimas veces que se enfrentaron por Liga AUF Uruguay, Defensor le ganó a Nacional 2 a 1 en el Apertura y en el Clausura del año anterior, hubo empate 1 a 1. Pero la primera vez que los equipos se enfrentan ambos equipos en la vuelta de Daniel Carreño, el tricolor se llevó la victoria, que peleó hasta el final.

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Nacional recibió un gol en la hora y volvió a dejar puntos en su visita a Wanderers: empató 1-1

El árbitro fue Esteban Ostojich.

Los detalles del partido:

Los equipos titulares:

Los convocados de Nacional:

Luis Mejía, Alexis Martín Arias, Francisco Calvo, Tomás Viera, Luciano Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido, Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Juan Ignacio García, Bruno Zuculini, Santiago Silva, Luciano González, Rubén Botta, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Pavel Núñez, Alejandro Martínez, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Los convocados de Defensor:

Kevin Dawson, Lucas Machado, Geanfranco Rodríguez, Guillermo De los Santos, Mateo Caballero, Edgar Elizalde, Axel Frugone, Diego Abella, Martín Rabuñal, Lucas Paul De los Santos, Germán Barrios, Erico Cuello, Tomás Pozzo, Nicolás Wunsch, Lucas Agazzi, Alan Torterolo, Xavier Biscayzacú, Nicolás Scotti, Nicolás Medina, Brian Montenegro y Juan Díaz, son los convocados de Mauricio Larriera.

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