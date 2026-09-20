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LA HISTORIA DEL FORMATO

¿De dónde sale Gran Hermano? La respuesta está en obras del cine y la literatura, que inspiraron el formato

El libro y la película que vino después de "1984", el film "The Truman Show" son antecedentes de lo que luego ser convirtió en un reality show de éxito.

INSPIRACIÓN GH

“Gran Hermano” es una cita, y es literal. Viene de “1984”, la novela que George Orwell publicó en 1949, donde un Estado observa a sus ciudadanos a través de pantallas que también los miran a ellos. El Gran Hermano de Orwell es una figura de vigilancia total: la frase “el Gran Hermano te está mirando” es de ahí.

Hay una versión en cine que vale la pena rescatar: la de 1984 —el año, además— dirigida por Michael Radford, con John Hurt y Richard Burton en su último papel. Es una película gris, asfixiante, sin nada de entretenimiento. Y sin embargo le prestó el nombre a un formato que se mira comiendo pizza.

La segunda pieza es de 1998: “The Truman Show”, de Peter Weir, con Jim Carrey. Un hombre que vive dentro de un programa de televisión sin saberlo. Todo su pueblo es un set. Todos sus vecinos son actores. Y hay una audiencia mundial mirándolo 24 horas.

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Acá está lo interesante del calendario: “The Truman Show” se estrenó en junio de 1998. La primera edición de “Big Brother” salió al aire en Holanda en 1999. Un año. El cine imaginó la distopía y la televisión la convirtió en producto en doce meses.

La diferencia entre las dos películas es la diferencia entre dos miedos. Orwell temía que nos vigilaran a la fuerza. Weir imaginó algo peor: que nos dejáramos mirar por gusto, y que hubiera gente dispuesta a mirar. 27 años después, con veintiún personas entrando voluntariamente a una casa filmada, la que ganó la discusión fue la segunda

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