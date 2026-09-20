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Gran Hermano, el reality mundial más importante, llega a Uruguay: ¿en qué consiste el juego?

El primer episodio de Gran Hermano a nivel mundial se emitió el 16 de setiembre de 1999. Hoy, 27 años después, el formato continúa vigente y Uruguay tiene su edición.

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Este domingo se estrena Gran Hermano en Canal 10 y, así, el reality mundial más importante llega a la pantalla uruguaya.

El 16 de septiembre de 1999 se emitió el primer capítulo de la historia de este formato creado por John de Mol, inspirado en la novela 1984 de George Orwell, donde el Gran Hermano simboliza la vigilancia constante.

Hace 27 años el formato continúa vigente a nivel internacional, con ediciones en Estados Unidos e Italia desde el año 2000, además de exitosas versiones en el prime time de Latinoamérica, Reino Unido, Australia y Alemania, y adaptaciones locales en distintos idiomas en India.

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El formato crece año a año, y se renueva, adaptándose a los cambios de la sociedad, incorporando una gran interacción a través de las redes sociales y las distintas plataformas de comunicación.

Gran hermano es un programa que ha atrapado a espectadores de todo el mundo y a más de dos décadas de su creación sigue vigente y este año llega a la televisión uruguaya.

¿En qué consiste el juego?

En Gran Hermano un grupo de habitantes desconocidos entre sí y surgidos de un casting, conviven en una casa especialmente diseñada para la ocasión en la que son filmados por cámaras y grabados por micrófonos durante las 24 horas del día.

En este juego de estrategia, los participantes conviven hasta que son expulsados de la casa, uno a uno. Entre ellos se nominan, pero es el público quien decide quién abandone el juego.

Además de la convivencia y las obligaciones que tienen para mantener la casa, se enfrentan a pruebas semanales y encuentran privacidad en el confesionario, donde también realizan su juego.

Los participantes deben cumplir las reglas, superar pruebas y convivir con personas que ellos mismos pueden considerar rivales. Las nominaciones son el centro de la competencia: los propios jugadores envían compañeros a placa y luego el público decide quién continúa y quién abandona la casa.

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