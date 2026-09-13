Nacional recibió un gol en la hora y volvió a dejar puntos en su visita a Wanderers; empató 1-1

Nacional volvió a dejar puntos este sábado en su visita al Montevideo Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El gol del tricolor fue convertido por Maximiliano Silvera a los 62' y el del bohemio por Santiago Benítez a los 93'.

Los dirigidos por Daniel Carreño recibieron un gol en la hora que terminó con el empate 1-1. Por la fecha pasada, le había ocurrido lo mismo ante Juventud de Las Piedras.

Seguí leyendo Juventud le empató a Nacional en los descuentos y le cortó la racha ganadora desde que asumió Carreño

Este fue el segundo empate consecutivo del tricolor luego del triunfo ante su tradicional rival en el estadio Campeón del Siglo.

En el Torneo Clausura, Nacional está octavo con 8 puntos y quinto en la Tabla Anual con 43 unidades.

El encuentro estuvo arbitrado por Javier Burgos y en el VAR estuvo Antonio García.