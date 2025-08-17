Nacional sumó tres puntos que le dan ventaja en la tabla Anual, con 55 puntos frente a los 49 de Peñarol (que no pudo ganarle a Boston River el viernes).
Nacional le ganó 3 a 1 a Progreso el sábado y aumentó su ventaja en la tabla Anual
Los goles del equipo de Pablo Peirano fueron de Maxi Gómez, Christian Oliva y Juan Cruz de los Santos.
El equipo de Pablo Peirano venció a Progreso en el Gran Parque Central, este sábado, y confirmó su posición de cabeza de tabla.
El primer gol del partido llegó con Maxi Goméz a los 4 minutos de comenzado. El marcador se abrió y se mantuvo en ventaja tricolor hasta que en el 33, Franco López cabeceó al arco e igualó.
Fue a los 45 minutos que Christian Oliva se encargó de volver a sacar ventaja para su equipo y quedó en un 2 a 1. En el segundo tiempo, se amplió la diferencia, con gol de Juan Cruz de los Santos.
