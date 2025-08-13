"Entendemos que la legítima defensa es prístina", dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo

El caso de Toledo, en el que un policía mató a dos hinchas de Nacional en un intento de robo de una bandera de Peñarol, se encamina a una legítima defensa, dijo el abogado Rodrigo Rey.

"Son agresores que se apersonaron con un nivel de logística importante, con los rostros cubiertos y armas de fuego, a justamente invadir un domicilio donde había niños y amigos que se había niños y amigos que se habían reunido para comer un asado. Si en ese momento Lucas no hubiera estado comiendo ese asado, me temo que quizá alguno de los amigos estaría muerto", sostuvo.

"Entendemos que la legítima defensa es prístina y estamos convencidos de que es la tesis que subyacentemente la Fiscalía con mucha objetividad está llevando adelante", consideró. Además, remarcó que para que se configure el delito de legítima defensa no tiene que haber disparos. "El solo hecho de desenfundar el arma, y en ese sentido la jurisprudencia es constante, existe como elemento suficiente para verificar la agresión ilegítima previa".