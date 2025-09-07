Nacional goleó 3-0 a Racing este domingo de noche en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Nacional goleó 3-0 a Racing y mantuvo los cuatro puntos de diferencia en la Anual sobre Peñarol
Los goles de los dirigidos por Pablo Peirano fueron convertidos por el Diente López (6'-54') y Maxi Gómez (36').
Los goles del equipo de La Blanqueada fueron convertidos por Nicolás "Diente" López, en dos ocasiones (6'-54') y Maxi Gómez (36').
El tricolor logró mantener los cuatro puntos de ventaja sobre su tradicional rival en la Tabla Anual, mientras que en el Clausura sumó 10.
Seguí leyendo
Con goles de López y Gómez, Nacional vence 3-0 a Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura
Este fue el último partido que el Albo jugó sin público tras cumplir la sanción por los incidentes en el partido clásico del Torneo Intermedio.
El encuentro estuvo arbitrado por Gustavo Tejera, mientras que el VAR estuvo a cargo de Leodán González.
Lo más visto
violencia doméstica
Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien
AGUSTÍN ROMANO
Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
Rivera Indarte y Gregorio Camino
Investigan el crimen de una joven de 25 años ocurrido en La Teja; presentaba más de 10 heridas de bala
General Thiebaut y Manuel Gómez
Anciano de 97 años murió carbonizado tras incendiarse su vivienda, en la zona de Buceo
RÍO NEGRO
Dejá tu comentario