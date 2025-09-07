RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO CLAUSURA

Nacional goleó 3-0 a Racing y mantuvo los cuatro puntos de diferencia en la Anual sobre Peñarol

Los goles de los dirigidos por Pablo Peirano fueron convertidos por el Diente López (6'-54') y Maxi Gómez (36').

nacional-clausura-foco-uy
diente-lópez-foco-uy

Nacional goleó 3-0 a Racing este domingo de noche en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los goles del equipo de La Blanqueada fueron convertidos por Nicolás "Diente" López, en dos ocasiones (6'-54') y Maxi Gómez (36').

El tricolor logró mantener los cuatro puntos de ventaja sobre su tradicional rival en la Tabla Anual, mientras que en el Clausura sumó 10.

con goles de lopez y gomez, nacional vence 3-0 a racing por la sexta fecha del torneo clausura
Con goles de López y Gómez, Nacional vence 3-0 a Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura

Este fue el último partido que el Albo jugó sin público tras cumplir la sanción por los incidentes en el partido clásico del Torneo Intermedio.

El encuentro estuvo arbitrado por Gustavo Tejera, mientras que el VAR estuvo a cargo de Leodán González.

