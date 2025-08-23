RECIBÍ EL NEWSLETTER
FECHA 4

Nacional empató con Boston River 0 a 0 por el Clausura en el Gran Parque Central

Nacional buscaba mejorar su posición en el Clausura y tenía la chance en el Gran Parque Central ante Boston River, pero fue empate sin goles.

Nacional - Boston River. Foto: FocoUy

Nacional-Boston-river

La visita llegó en el segundo lugar de la tabla, con 7 puntos, y ahora llega a 8, mientras que el tricolor suma 4 puntos en el Clausura.

Así alinearon los equipos a sus titulares:

Nacional-Boston-river

