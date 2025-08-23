Nacional recibió este sábado de tarde a Boston River en el Gran Parque Central. El partido comenzó a la hora 18 y terminó con empate sin goles.
Nacional empató con Boston River 0 a 0 por el Clausura en el Gran Parque Central
Nacional buscaba mejorar su posición en el Clausura y tenía la chance en el Gran Parque Central ante Boston River, pero fue empate sin goles.
La visita llegó en el segundo lugar de la tabla, con 7 puntos, y ahora llega a 8, mientras que el tricolor suma 4 puntos en el Clausura.
Así alinearon los equipos a sus titulares:
Seguí leyendo
Nacional le ganó 3 a 1 a Progreso el sábado y aumentó su ventaja en la tabla Anual
Temas de la nota
Lo más visto
Ambas fallecieron en el lugar
Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
CERRO LARGO
Exalcalde de Noblía a prisión por varios delitos vinculados al caso de libretas irregulares
EN URUGUAY
Efecto TEMU: ingresan 5.600 paquetes diarios por franquicias; para Cámara de Comercio gobierno "se quedó corto" con medidas
RECLAMÓ RECURSOS
Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
29 CIENTÍFICOS A BORDO
Dejá tu comentario