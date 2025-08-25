La Policía detuvo en La Paloma a un hombre que, alcoholizado, salió a conducir por la ciudad de manera imprudente, sobre las tres de la madrugada de este lunes.
Detienen a conductor alcoholizado que chocó columnas, contenedores y anduvo encima de una rotonda
El hombre salió de su casa y condujo de forma imprudente por la ciudad, llegando incluso a superar los 100 km/h en el ingreso a La Paloma.
El examen de alcoholemia fue positivo en 2,3, informó a Subrayado el vocero de la Policía de Rocha, Luis Giménez.
Según constató Subrayado, chocó columnas, contenedores, anduvo por encima de una rotonda y circuló a alta velocidad por el centro de la ciudad.
Al querer salir de su casa –en el barrio Parque–, chocó una columna e incluso cortó los cables. Después intentó ir hacia la ruta y se fue sobre una rotonda.
Luego entró a La Paloma a alta velocidad, más de 100 km/h.
También chocó un contenedor. Cuando llegó a su casa la Policía lo estaba esperando debido a que vecinos habían hecho la denuncia por los primeros daños ocasionados.
Tras ser arrestado, fue llevado a la comisaría donde se le practicó el examen de alcoholemia, le fue aplicada una multa y la Policía informó a la Fiscalía sobre lo ocurrido. Más tarde fue entregado a un familiar.
