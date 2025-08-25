Detienen a conductor alcoholizado que chocó columnas, contenedores y anduvo encima de una rotonda

La Policía detuvo en La Paloma a un hombre que, alcoholizado , salió a conducir por la ciudad de manera imprudente, sobre las tres de la madrugada de este lunes.

El examen de alcoholemia fue positivo en 2,3, informó a Subrayado el vocero de la Policía de Rocha, Luis Giménez.

Según constató Subrayado, chocó columnas, contenedores, anduvo por encima de una rotonda y circuló a alta velocidad por el centro de la ciudad.

Al querer salir de su casa –en el barrio Parque–, chocó una columna e incluso cortó los cables. Después intentó ir hacia la ruta y se fue sobre una rotonda.

Luego entró a La Paloma a alta velocidad, más de 100 km/h.

También chocó un contenedor. Cuando llegó a su casa la Policía lo estaba esperando debido a que vecinos habían hecho la denuncia por los primeros daños ocasionados.

Tras ser arrestado, fue llevado a la comisaría donde se le practicó el examen de alcoholemia, le fue aplicada una multa y la Policía informó a la Fiscalía sobre lo ocurrido. Más tarde fue entregado a un familiar.