LIGA AUF URUGUAY

Nacional derrotó 2-1 a Cerro Largo en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura

Ebere abrió el marcador para los tricolores a los 44 minutos. Rossi, a los 12 minutos del complemento, puso la igualdad y, a los 16, Maxi Gómez anotó el segundo para los locatarios.

Nacional derrotó 2-1 a Cerro Largo el partido disputado este sábado en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay.

El nigeriano Christian Ebere a los 44 minutos del primer tiempo abrió el marcador para los tricolores. El partido se fue al descanso con los dirigidos por Pablo Peirano arriba.

En el segundo tiempo, Franco Rossi a los 12 minutos anotó la igualdad parcial para los arachanes. Luego, a los 16 minutos, Maximiliano Gómez puso a los locatarios nuevamente en ventaja, la que se mantuvo hasta el fin del encuentro.



Los dirigidos por Danielo Núñez terminaron el partido con diez jugadores por la expulsión del brasileño Gabriel Rossetto a los 36 minutos del complemento.

Nacional 2: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millan, Diego Romero, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Alexander dos Santos, Nicolás López, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez. DT. Pablo Peirano

Cerro Largo 1: Gino Santilli, Lucas Correa, Mauro Brasil, Alan Di Pippa, Facundo Parada, Facundo Bonifazi, Lautaro Vázquez, Nicolás Bertocchi, Sebastián Assís, Cristian González y Franco Rossi. DT. Danielo Núñez.

Fotos: Dante Fernández / Foco Uy

Fotos: Dante Fernández / Foco Uy



