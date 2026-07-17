Nacional cayó 2-1 ante Wanderers en su casa y es la cuarta derrota en lo que va del campeonato

Nacional cayó ante Montevideo Wanderers 2-1 en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Intermedio, Serie B.

Se trata de la cuarta derrota en lo que va del campeonato uruguayo para el tricolor, además de estar a 48 horas de enfrentarse con Tigre.

Los dirigidos por Jorge Bava tuvieron la expulsión de su arquero, Alexis Martín Arias, por lo que Emiliano Ancheta dejó el campo de juego para que ingresara el panameño Luis Mejía.

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Nacional está cuarto con 33 unidades en la Tabla Anual y primero junto a Deportivo Maldonado en la Tabla del Intermedio con 11.

El tricolor llegó al encuentro con el Bohemio tras empatar sin goles ante Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo, en la quinta fecha.

Esta noche, Bava no contó con Rogel por quinta amarilla, pero sí con Maximiliano Silvera que fue de punta junto a Maxi Gómez.

El partido estuvo arbitrado por Andrés Matonte, mientras que el VAR estuvo a cargo de Diego Dunajec.