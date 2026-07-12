Nacional empató 0-0 con Danubio este sábado en el estadio María Mincheff de Lazaroff por la fecha 5 del Torneo Intermedio, Serie B.
Nacional no pudo con Danubio en Jardines y empató sin goles por la fecha 5 del Intermedio
Los tricolores están segundos en la tabla del Torneo Intermedio, Serie B, con 10 unidades, es escolta de Deportivo Maldonado.
Los dirigidos por Jorge Bava no pudieron superar al local que se hizo fuerte en su casa con su público, a pesar de haber debutado como titulares sus tres incorporaciones: el arquero argentino Alexis Martín Arias, proveniente de Cerro Porteño; el mediocampista argentino Bruno Zuculini y, el defensor y lateral izquierdo de la selección de Cota Rica, Francisco Calvo.
En la Tabla Anual, el tricolor está quinto con 32 puntos, mientras que en el Intermedio está segundo con 10 unidades, por debajo de Deportivo Maldonado que es líder con 11.
El encuentro estuvo arbitrado por Javier Brugos, mientras que el VAR estuvo a cargo de Christian Ferreyra.
Dejá tu comentario