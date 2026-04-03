Nacional cayó 1-0 ante Central Español en el Gran Parque Central y se alejó de Peñarol en la tabla

Foco Uy

Nacional cayó 1-0 ante Central Español este viernes en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Jorge Bava venían de dos victorias consecutivas y necesitaban sumar para alcanzar a Peñarol, su tradicional rival que al momento tiene 19, uno menos que Racing que es el líder.

Por su parte, el palermitano quedó con 17 unidades, alcanzando al aurinegro. Llegó al Parque Central luego de derrotar de local a Deportivo Maldonado.

Con este resultado, el tricolor quedó afuera de la carrera por la disputa del Torneo Apertura. Alineaciones: Nacional: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro, Maxi Gómez. DT: Jorge Bava. Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Marcos Montiel, Franco Muñoz, Mariano Aguilera, Maximo Alonso; Fernando Camarda, Raúl Tarragona. DT: Pablo De Ambrosio. Embed