Muy frío y con heladas de madrugada, así comienza la semana según Nubel Cisneros

Nubel Cisneros indicó que la mañana de este lunes se presenta muy fría, con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con buena presencia de sol y marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes comienza nuevamente muy frío con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con importantes periodos de Sol permaneciendo muy fría en la noche.

El miércoles la mañana estará muy fría todavía con algunas heladas observándose luego neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca con pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

Lunes 18 Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º Martes 19 Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Miércoles 20 Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º

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Heladas

Nubel Cisneros