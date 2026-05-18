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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Muy frío y con heladas de madrugada, así comienza la semana según Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé heladas de madrugada y muy frío en la mañana. Así continúa el resto de la semana, con mínimas de hasta 0º. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros indicó que la mañana de este lunes se presenta muy fría, con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con buena presencia de sol y marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes comienza nuevamente muy frío con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con importantes periodos de Sol permaneciendo muy fría en la noche.

El miércoles la mañana estará muy fría todavía con algunas heladas observándose luego neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca con pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frio este jueves; asistieron a 3.201 personas en total
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Hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frío este jueves; asistieron a 3.201 personas en total

Lunes 18

Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º

Martes 19

Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Miércoles 20

Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 5º

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