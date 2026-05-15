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CIFRAS DE SINAE

Hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frío este jueves; asistieron a 3.201 personas en total

En Montevideo, el centro dispuesto por la medida de contingencia que más personas albergó fue el Polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial con 180 usuarios.

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El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que desde la noche del jueves hubo 3.201 personas asistidas en todo el país, en el marco de acciones coordinadas por la alerta roja por frío extremo. De estos, 2.228 en Montevideo y 973 en el interior del país.

En la noche del jueves se registraron cuatro evacuaciones forzosas con detenciones por desacato en Montevideo. Hubo 257 traslados.

A nivel de centros de contingencia, hubo 393 evacuados en Montevideo y 259 en el interior del país. En la capital, se distribuyeron entre el Polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial (180), Servicio de Transporte del Ejército (89) y UTE - Cuareim (124).

adelantan alerta roja por frio con evacuacion obligatoria de personas en la calle, ante aviso de inumet
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Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria de personas en la calle, ante aviso de Inumet

En cuanto al programa 24 h del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social, en Montevideo fueron asistidas 1.835 personas y en el interior, 714.

El Mides aclara que estas cifras no abarcan "los más de 5.200 cupos correspondientes a otras plazas con alojamiento del sistema de protección social del MIDES".

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