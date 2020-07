Mutualistas esperan reglamento del MSP para hisopado obligatorio en internaciones de Montevideo y Canelones

El anuncio por TV del presidente Luis Lacalle Pou fue una novedad para los empresarios de la salud, que inmediatamente se comunicaron con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a efectos de poner un delegado a disposición de la iniciativa.

La instrumentación de ese nuevo protocolo debe salir del MSP en el breve plazo dada la situación de nuevos brotes que se han producido en el país, en particular en Montevideo.

Lo que se espera es la conformación de un documento por la Dirección General de Salud. A partir de ese momento estará en vigencia el nuevo protocolo.

Fuentes de las empresas dijeron que se trata de administrar situaciones diferentes: una cosa son las internaciones programas y otra cosa son las internaciones de emergencia.

Cada caso requiere de herramientas muy precisas porque habrá que hisopar y someter a protocolos -tomar temperatura, realizar un cuestionario, medir síntomas- no solo a los pacientes, sino también a acompañantes.

Informalmente, en Salud Pública señalan que en el caso de las cirugías coordinadas habrá testeo y un período de aislamiento, pero todo eso se ratificará con el documento oficial.

COORDINADOS

Desde el inicio de la pandemia, el MSP trabaja coordinadamente con todas las mutualistas.

Por un lado está la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud que está conformada por el Casmu, Hospital Evangélico, Cosem, Círculo Católico y dos empresas del interior: Sanatorio Mautone (Maldonado) y Comeri (Rivera).

Por otro lado está el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectivas que integra a Impasa, SMI, Universal y Cudam.

También se encuentra la Unión de Mutualistas del Uruguay en la que se encuentran Casa de Galicia, Asociación Española y Gremca. Además hay dos mutualistas del interior

Médica Uruguaya no está en ninguna de las instituciones anteriores, pero coordina con todas.

Por último se encuentra la red Frepremi, con 22 mutualistas del interior del país.

QUÉ DIJO EL PRESIDENTE

En la víspera, el presidente Luis Lacalle Pou volvió a encabezar las conferencias de prensa del gobierno para realizar anuncios sobre la crisis sanitaria.

Allí explicó que, por el momento, no habrá marcha atrás en las medidas adoptadas luego de analizar las cifras de contagio

El tema -dijo- es mantener "la prevención con el uso de tapabocas y el distanciamiento físico” dijo Lacalle Pou y remarcó que serán “firmes” en la inspección y la sanción de la realización de fiestas irregulares con aglomeración de personas.

"El que anda sin tapabocas o no se cuida es por desidia y egoísmo, no porque no sepa las medidas de prevención. Confinamiento obligatorio no hubo ni va a haber", aseguró el mandatario.

Sin embargo, anunció nuevas medidas en función de que esos brotes han ocurrido dentro del sistema de salud privado.

Una de las puntos claves será el hisopado obligatorio para pacientes a internar en Montevideo y Canelones.