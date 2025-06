Muslera volvió a Uruguay, habló de Peñarol y dijo que tomará una decisión "en estos días"

"Me gustaría venirme cerca del país y en eso estamos. Mañana, pasado, en estos días veremos cómo está planteado todo y empezaremos a tomar decisiones", señaló en una rueda de prensa en el aeropuerto.

Respecto a negociaciones con Peñarol , dijo: "Se ha hablado mucho, pero para ser sincero y honesto, no hay nada concreto". Señaló que anteriormente ha tenido conversaciones con Ignacio Ruglio, presidente del club, pero han sido "pocas". "A nivel del fútbol seguramente habrán hablado Rodrigo y Nacho que son las personas encargadas", agregó.

Muslera afirmó que no está al tanto de las negociaciones, y que la información que tiene es la que ha leído a través de la prensa. Sobre Peñarol, agregó: "Ellos dijeron que hubo charlas. No tengo mucha idea, me dediqué a disfrutar en Turquía estos días".

El futbolista había estado en Uruguay con la familia en marzo. Y ahora volvió luego de cerrar su carrera en Turquía. Dijo estar "muy contento" por lo hecho en ese país.

Consultado sobre los partidos de la selección uruguaya, dijo que ha seguido "poco" los partidos por el cambio de horario. Allá los encuentros eran en la madrugada.

Valoró que Uruguay siga su historia, de "siempre participar en mundiales". "Uruguay siempre tiene que estar", expresó.