Murió una mujer en un incendio en el barrio Aguada: la víctima fue rescatada con vida pero no sobrevivió

Un incendio en el barrio Aguada dejó a una mujer muerta en la madrugada de este jueves.
El incendio ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada de este jueves, informó la Dirección Nacional de Bomberos.
La Dirección Nacional de Bomberos informó que concurrieron sobre la 1:30 de la madrugada a la vivienda, ubicada en un primer piso de un edificio, donde se desarrollaba el incendio. Allí constató "fuego violento y gran concentración de humo".
Los efectivos debieron utilizar herramientas hidráulicas para abrir la vivienda. Dentro del lugar, estaba la víctima, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio. Le realizaron maniobra RCP y fue atendida por personal médico, pero falleció.
Investigan las posibles causas.
