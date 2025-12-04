RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Murió una mujer en un incendio en el barrio Aguada: la víctima fue rescatada con vida pero no sobrevivió

El incendio ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada de este jueves, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

focouy bomberos bombero incendio

Un incendio en el barrio Aguada dejó a una mujer muerta en la madrugada de este jueves.

La Dirección Nacional de Bomberos informó que concurrieron sobre la 1:30 de la madrugada a la vivienda, ubicada en un primer piso de un edificio, donde se desarrollaba el incendio. Allí constató "fuego violento y gran concentración de humo".

Los efectivos debieron utilizar herramientas hidráulicas para abrir la vivienda. Dentro del lugar, estaba la víctima, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio. Le realizaron maniobra RCP y fue atendida por personal médico, pero falleció.

Foto: Subrayado. Ómnibus de Cutcsa estrellado en Pocitos, el 26 de octubre de 2024.
Seguí leyendo

Fiscal de caso del ómnibus siniestrado en playa Pocitos en 2024 solicitó ampliación de pericia al chofer

Investigan las posibles causas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SORIANO

Tribunal revocó condena al exintendente Bascou porque la acusación fiscal se hizo fuera de plazo
ACCIDENTE

Ana Olivera se cayó por una escalera en Diputados, se golpeó la cabeza y la trasladaron en ambulancia
POLICÍA DE CANELONES

Policía pide ayuda para ubicar a dos requeridos por homicidio: Mathías Sampayo y Johan Sosa Fernández
Consumo de energía

Aprueban nuevo plan UTE Premia que alcanzará a casi 700.000 clientes
incidentes

Seis condenados y un imputado tras batalla campal en la final del fútbol del interior OFI

Te puede interesar

Yo no manifesté ni preocupación ni nada, dijo Orsi sobre reunión con la SCJ por la salud de exmilitares presos video
DELITOS DE LA DICTADURA

"Yo no manifesté ni preocupación ni nada", dijo Orsi sobre reunión con la SCJ por la salud de exmilitares presos
Un adolescente de 17 años fue condenado por el crimen de un hombre, asesinado a tiros en Manga
DOS AÑOS Y OCHO MESES EN INISA

Un adolescente de 17 años fue condenado por el crimen de un hombre, asesinado a tiros en Manga
Foto: FocoUy. Shakira en su primera noche en el estadio Centenario. video
crónica

Shakira en Montevideo luego de 25 años: prometió dar todo y cumplió

Dejá tu comentario