Senador Sebastián Da Silva

Da Silva: "Tuve que fumarme a mis hijos preguntando qué pasó, y qué pasó, que un frentista acusó a tu padre de ser parte de Conexión Ganadera"

El senador Da Silva pidió disculpas por lo que dijo tras el cruce a los gritos con Nicolás Viera. Hoy lo acusó de querer “enchastrar trayectorias”. “No tanto la mía sino la de mis viejos”, dijo.

Senador Da Silva

Senador Da Silva 

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva protagonizó un altercado a los gritos y con insultos con el senador del Frente Amplio Nicolás Viera en la pasada medianoche, lo que derivó en la suspensión de la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti por la compra del campo María Dolores en Florida, para el Instituto Nacional de Colonización.

Viera dijo que Da Silva formó parte la estafa de Conexión Ganadera y el senador blanco respondió con un insulto: “puto de mierda”, dijo, según se escucha en varios videos captados en el momento, durante la sesión del Senado.

Y este jueves en nota con el programa Arriba Gente volvió a hablar del tema:

“Hace mucho tiempo he definido que no voy a cambiar. Las disculpas por las formas las dije anoche mismo, el resto es parte de un circo cancelatorio. Se atribuyen pedestales morales pero no tienen el menor reparo en enchastrar trayectorias, no tanto la mía sino la de mis viejos. Tuve que fumarme hoy a mis hijos preguntando qué fue lo que pasó, y ¿qué fue lo que pasó? Que un frentista acusó a tu padre de ser parte de Conexión Ganadera”, dijo Da Silva.

