Murió una joven que había sido baleada en el Cerro y Policía investiga doble homicidio

Las víctimas del doble homicidio tenían 20 años.

Una mujer de 20 años murió en las últimas horas a raíz de las heridas que había sufrido en un ataque a tiros ocurrido el 3 de abril en el Cerro, en Montevideo. Con su fallecimiento, el caso pasó a ser un doble homicidio.

El ataque fue contra un hombre y la mujer, ambos baleados esa noche en José Batlle y Ordóñez y Cuba. El hombre murió poco después en el Hospital del Cerro, mientras que la mujer permanecía internada en estado grave tras recibir un disparo en el abdomen.

Un vecino y un familiar de una de las víctimas encontraron a los dos heridos dentro de un auto y los trasladaron al hospital.

En el vehículo quedó un impacto de bala del lado del conductor y ese día Policía Científica trabajó en el lugar en busca de indicios. El caso está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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