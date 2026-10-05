Falleció un pescador que cayó al agua en el muelle de La Pastora de Punta del Este.
Murió un pescador al caer de un muelle en Punta del Este, en la madrugada de este lunes
La víctima tenía 70 años. Un joven intentó rescatar al hombre, pero murió en el lugar. Ocurrió en la parada tres de la playa Mansa.
Sucedió a las 00:30 de este lunes. El hombre, de 70 años, pescaba junto a otros cuando cayó al agua a la altura de la parada tres de playa Mansa.
Según informaron fuentes del caso, los otros pescadores solicitaron auxilio a otras personas de la zona y dieron aviso a Prefectura. Si bien un joven logró retener a la víctima amarrada a una columna del muelle hasta la llegada de las autoridades, el hombre no sobrevivió.
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