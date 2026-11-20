Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes para 12 departamentos.

El fenómeno que rige hasta las 21.30 podrá estar acompañado por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

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Canelones: Estación Pedrera, Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa y Tala.

Cerro Largo: Esperanza y Tupambaé.

Colonia: Florencio Sánchez.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Aiguá, El Edén, Gregorio Aznárez, Los Talas, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

Rocha: Todo el departamento.

San José: Capurro, Juan Soler, Mal Abrigo, Rodríguez y San José de Mayo.

Soriano: Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Risso y Santa Catalina.

Treinta y Tres: Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.