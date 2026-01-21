RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLORIDA

Murió un hombre atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja

El accidente ferroviario ocurrió en la pasada medianoche. Según la información primaria, el hombre cruzó en moto con la barrera baja, las luces encendidas y las señales sonoros activas en aviso de que pasaba el tren.

Murió un hombre atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja. Foto: Emilio Rodríguez, corresponsal de Subrayado.

Un hombre murió atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja, las luces de alerta encendidas y las señales sonoras activas, de acuerdo al informe primario que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado Emilio Rodríguez.

El tren se desplazaba de sur a norte con 26 vagones vacíos.

Ocurrió en la pasada medianoche, a las 00:25 aproximadamente, en el cruce de la calle Florencio Sánchez y la vía, a pocos metros de la vieja estación de AFE, detalla el corresponsal.

Según el informe policial primario, al que accedió Subrayado, "de las actuaciones y recolección de registros fílmicos, se pudo establecer que con los sistemas de señalización en correcto funcionamiento, en los cruces de la vía del tren, un motonetista cruzó pese a que las barreras estaban bajas y señalizacion luminico-sonora activa, siendo embestido, tratándose de un hombre de 28 años de edad, quien resultó fallecido en el lugar".

Policías, bomberos y médicos trabajaron en el lugar hasta la madrugada de este miércoles.

Comunicado oficial

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas envió un comunicado este miércoles a primera hora de la mañana en el que “lamenta informar el fallecimiento de una persona en un accidente ferroviario”.

“El accidente fatal ocurrió sobre las 00:25 horas, en el cruce a nivel de la calle Florencio Sánchez, ciudad de Florida, donde una persona en moto cruzó delante de la unidad de transporte ferroviario”, dice el comunicado.

Y agrega: “En el paso a nivel funcionaban correctamente la señal fonoluminosa y las barreras estaban activas. Los equipos de seguridad y autoridades realizan ahora las investigaciones correspondientes”.

“El MTOP transmite sus condolencias a la familia y amigos”, finaliza el comunicado.

