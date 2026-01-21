Murió un hombre atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja. Foto: Emilio Rodríguez, corresponsal de Subrayado.

Un hombre murió atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja, las luces de alerta encendidas y las señales sonoras activas, de acuerdo al informe primario que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado Emilio Rodríguez.

El tren se desplazaba de sur a norte con 26 vagones vacíos.

Ocurrió en la pasada medianoche, a las 00:25 aproximadamente, en el cruce de la calle Florencio Sánchez y la vía, a pocos metros de la vieja estación de AFE, detalla el corresponsal.

Según el informe policial primario, al que accedió Subrayado, "de las actuaciones y recolección de registros fílmicos, se pudo establecer que con los sistemas de señalización en correcto funcionamiento, en los cruces de la vía del tren, un motonetista cruzó pese a que las barreras estaban bajas y señalizacion luminico-sonora activa, siendo embestido, tratándose de un hombre de 28 años de edad, quien resultó fallecido en el lugar".

Policías, bomberos y médicos trabajaron en el lugar hasta la madrugada de este miércoles.

Comunicado oficial

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas envió un comunicado este miércoles a primera hora de la mañana en el que “lamenta informar el fallecimiento de una persona en un accidente ferroviario”.

“El accidente fatal ocurrió sobre las 00:25 horas, en el cruce a nivel de la calle Florencio Sánchez, ciudad de Florida, donde una persona en moto cruzó delante de la unidad de transporte ferroviario”, dice el comunicado.

Y agrega: “En el paso a nivel funcionaban correctamente la señal fonoluminosa y las barreras estaban activas. Los equipos de seguridad y autoridades realizan ahora las investigaciones correspondientes”.

“El MTOP transmite sus condolencias a la familia y amigos”, finaliza el comunicado.