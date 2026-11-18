Nubel Cinseros prevé buen tiempo para los próximos días, con temperatura en ascenso: cerca o superior a 30º.
Tiempo estable, caluroso y soleado hasta nuevo aviso, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cinseros prevé buen tiempo para los próximos días, con temperatura en ascenso: cerca o superior a 30º. El viernes podría desmejorar. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta de fresca a templada con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la frontera norte, manteniendo inestable la zona. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con nubosidad variable, presentando condiciones frescas en la noche.
El jueves tendremos un inicio de jornada fresca con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.
Lunes con buen tiempo, primero soleado y luego nublado; el martes desmejora con lluvias
El viernes la mañana estará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de nubosidad, lo que puede generar algunas lluvias aisladas principalmente en la zona costera.
Miércoles 18
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Jueves 19
Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 14º
Viernes 20
Zona Norte: máxima 34º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 14º
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